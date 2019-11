« Pendant les mois passés, nous avons été convaincus de la disposition de nos frères les saints hiérarques en faveur de la reconnaissance de l’autocéphalie de l’Église ukrainienne accordée par tomos synodal par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique. Comme cela est connu de tous, notre sainte Église catholique orthodoxe fonctionne selon le système synodal de gouvernance, comme elle l’a reçu de la tradition et des saints Conciles œcuméniques. En conséquence, les primats des Synodes ecclésiastiques locaux constituent l’un de leurs membres. Conformément à cela, nous aussi, en tant que membre et pouvoir exécutif de la disposition des saints frères hiérarques, avons commémoré dans les diptyques de l’Église catholique orthodoxe le primat de l’Église autocéphale de Kiev et de toute l’Ukraine le béatissime métropolite de Kiev Kyr Kyr Épiphane, priant ardemment pour la paix et la stabilité de nos saintes Églises de Dieu. À Alexandrie, le 8 novembre 2019, secrétariat du Patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique ».

