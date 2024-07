Le Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant en date du 29 juillet 2024 : « Les Jeux Olympiques constituent un événement sportif de premier plan, qui suscite l’intérêt de millions de nos semblables de tous les coins de la terre et leur cérémonie d’ouverture est d’une grande importance, car elle est proposée pour mettre en valeur l’histoire et la culture du pays organisateur et diffuser des messages positifs au niveau mondial.

