« Le Patriarcat œcuménique,glorifiant Dieu, annonce avec beaucoup de joie et de satisfaction la conclusion réussie des travaux du concile d’union réuni à Kiev aujourd’hui 15 décembre 2018, donnant fondation à la nouvelle Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine, dont le primat élu est le métropolite de Pereyaslav et Belaya Tserkov Épiphane. Sa Béatitude le primat nouvellement élu s’est entretenu par téléphone avec Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique, a présenté ses civilités et a demandé les vœux et la bénédiction de l’Église-mère pour le bon cheminement de son œuvre primatiale qui commence sous de bonnes augures. Dans ce contexte, il est communiqué que le patriarche œcuménique Bartholomée a invité Sa Béatitude Mgr Épiphane pour concélébrer au Phanar lors de la grande fête de la Théophanie et lui transmettre le tomos de la fondation de la nouvelle Église autocéphale sœur. Fait au Patriarcat le 17 décembre 2018 ».

Source : Fanarion