Communiqué du Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe du 28 mars 2020

À l’occasion des dernières recommandations du gouvernement serbe selon lesquelles, afin d’arrêter la propagation du virus COVID-19, « les rites religieux dans les églises et en plein air seront effectués sans la présence des fidèles », et expliquant que le but des recommandations est de célébrer les offices en toute sûreté, protéger la santé publique et en même temps de laisser la possibilité de ne pas interrompre les offices, nous informons tous les membres du clergé, les moines et fidèles que l’Église orthodoxe serbe mettra en œuvre ces recommandations, comme elle l’a déjà fait dans les pays de diaspora serbe où de telles mesures de protection ont déjà été prises il y a quelques jours. L’Église n’interrompra pas les offices de la sainte Liturgie ni la communion des fidèles, car c’est une question qui ne peut être débattue : c’est le fondement de notre foi dans le Dieu vivant. En pratique, cela signifie qu’il y aura un prêtre (ou des prêtres) avec un diacre, des chantres et un sacristain (selon les besoins et les occasions) dans les églises pendant les offices.

Nous exhortons tous les fidèles de plus de 65 ans, ainsi que ceux qui sont en moins bonne santé générale et à faible immunité, à s’abstenir de venir dans les églises pour les offices dans les jours et les semaines à venir, afin de ne pas se mettre eux-mêmes et les autres en danger.

Nous le répétons : le risque n’est pas la sainte Communion (au contraire, nous le recevons, entre autres, « pour la guérison du corps et de l’âme »), mais un réel danger du virus, indépendant de la sainte Communion, en raison de son expansion presque à chaque pas ces derniers temps. Les experts chinois et serbes considèrent la période à venir comme la plus critique et voient le confinement général comme le seul moyen d’empêcher la propagation du virus et d’éviter l’expérience tragique de l’Italie et de certains autres pays.

Nous donnons notre bénédiction à nos fidèles, avec amour paternel, pastoral et responsable, pour suivre les offices sacrés diffusés en direct à la télévision, à la radio ou sur les sites internet ecclésiastiques, et pour convenir avec leurs prêtres de paroisse du moment de la communion dans leurs foyers. D’autres sacrements, en particulier le Baptême, devraient être reportées jusqu’à la normalisation de la situation et, en cas d’urgence, l’adapter aux mesures d’état d’urgence. Les obsèques doivent se dérouler avec le moins de participants possible.



Nous soulignons que qu’il ne faut pas utiliser le fait d’aller à l’église comme excuse devant sa conscience et ses proches pour manquer de respect au confinement. C’est pourquoi, une fois de plus, nous exhortons tout le clergé, moines et fidèles à respecter les prescriptions de l’État et les règles de vie ecclésiale prescrites par le Saint-Synode.

