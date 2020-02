Communiqué du Saint-Synode du Patriarcat de Roumanie concernant l’invitation du patriarche de Jérusalem Théophile III et le problème ukrainien

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine s’est réuni en la salle synodale de la résidence patriarcale le 13 février 2020. Outre divers points à l’ordre du jour, le Saint-Synode a pris la décision suivante, concernant l’invitation du patriarche de Jérusalem Théophile III à une réunion fraternelle des Primats en Jordanie et, plus généralement, sur le problème ukrainien. Nous publions ci-après cette décision : « En ce qui concerne l’invitation de S.B. Théophile III, patriarche de Jérusalem, adressée au patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, pour participer, du 25 au 27 février 2020, à la rencontre fraternelle à Amman, en Jordanie, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a réitéré sa décision N°3668, reprise dans les décisions N°9156/2018 et N°180/2019, à savoir que le Patriarcat œcuménique et le Patriarcat de Moscou reprennent le dialogue afin d’atteindre, le plus vite possible, la solution au problème de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine, pour que ne s’approfondisse pas la polarisation de deux camps adverses : l’un des Églises orthodoxes pro-Constantinople, et l’autre des Églises orthodoxes pro-Moscou. En même temps, le Saint-Synode a précisé qu’il était d’accord avec l’octroi de l’autocéphalie à toute l’Église orthodoxe d’Ukraine (non pas seulement à une partie), mais cela ne peut se réaliser que par l’accord entre le Patriarcat œcuménique et le Patriarcat de Moscou, ainsi que par le consensus panorthodoxe. Et, afin que la réunion à Amman, initiée par le Patriarcat de Jérusalem, ne soit pas interprétée comme une Synaxe des Primats de l’Église orthodoxe, le Saint-Synode a décidé que l’Église orthodoxe roumaine ne sera pas représentée par le Patriarche de Roumanie à cette rencontre fraternelle, qui discutera des modalités de réconciliation et de rétablissement de la communion eucharistique entre les Églises orthodoxes autocéphales sœurs, mais par une délégation du Patriarcat de Roumanie. Cette participation de l’Église orthodoxe de Roumanie à la réunion fraternelle à Amman est motivée par le fait que toutes les Églises orthodoxes autocéphales ont la responsabilité de travailler ensemble pour le maintien, la défense et la promotion de l’unité dogmatique, canonique et eucharistique orthodoxe, selon l’Évangile du Christ et les saints canons orthodoxes ».

