Concert de chants liturgiques et populaires de Noël au monastère orthodoxe roumain de Godoncourt

Le monastère orthodoxe roumain de la Nativité de la Mère de Dieu à Godoncourt (Vosges) a organisé un concert de chants liturgiques et populaires (« colinde ») de Noël le samedi 1er décembre à l’occasion de la fête nationale roumaine. Les membres de la Schola Cantorum Byzantion se sont produits, sous la direction du professeur Adrian Sîrbu de l’Université nationale des arts « George Enescu » de Iaşi, chef du chœur académique « Byzantion ». Le concert a été suivi des Vigiles et de la sainte Liturgie. Le concert et les Vigiles font partie du programme de cours pratiques de l’école de musique psaltique, initié cette année par le monastère de Godoncourt et l’association culturelle « Byzantion » de Iaşi. Le concert de chants de Noël a reçu le soutien du Département des Roumains de l’étranger, qui apporte une aide importante au monastère. Les fonds récoltés grâce aux dons offerts à l’occasion du concert serviront à soutenir les travaux de rénovation du monastère.

On peut visionner ci-dessous le concert, précédé de l’introduction par Mère Doroteea, higoumène du monastère

et ci-dessous l’office des Vigiles suivi de la Liturgie :

