Concours international de photographie « Couleurs de l’orthodoxie, Finlande »

Le concours international de photographie est organisé pour présenter la diversité et la beauté de l’orthodoxie en Finlande. À travers ce concours, qui va être couronné par un album et une exposition, nous aimerions présenter la vie chrétienne en Finlande à un public plus large. Nous recherchons des images dans ces catégories : églises (architecture, fresques, croix, tombes, paysage) ; personnes (ordonnées et laïques, portrait, etc.) ; reportage (événements religieux, pèlerinages, fêtes, etc.). La participation au concours est gratuite. En raison de la pandémie du coronavirus, nous encourageons les participants à parcourir leurs archives. Si vous envoyez votre candidature avant le 31 mai, vous ne serez pas limités par cette date (vous pouvez envoyer 6 photographies par catégorie avant le 31 mai et la même quantité après cette date). Toutes les inscriptions doivent être reçues avant le 4 septembre 2020. Les prix dans ce concours seront : Grand Prix : 400 euros, 1er prix dans chaque catégorie : 200 euros, 2e prix dans chaque catégorie : 100 euros, 3e prix dans chaque catégorie : 50 euros, Mention Honorable : album photo de l’une des publications de nos partenaires (le nombre de Mentions honoraires sera déterminé par le jury). Photo la plus émouvante : 200 EURO, ce qui est le prix supplémentaire offert par Andrzej Parafiniuk, consul honoraire de Finlande à Bialystok.



Plus d’informations sur le concours et la participation sont disponibles sur la page Web.