Conférence à Paris : « Dépression, acédie et burn-out, l’expression d’une vie sans limites ou facteur de conversion spirituelle ? »

Vendredi 13 mars à 20h, à Paris, à la cathédrale des Saints-Archanges (9 bis, rue Jean-de-Beauvais, 5e), aura lieu une nouvelle conférence du cycle Médecine, science et foi, intitulée «Dépression, acédie et burn-out, l’expression d’une vie sans limites ou facteur de conversion spirituelle ?»

Si la dépression et le burn-out se caractérisent par un épuisement émotionnel, physique et psychique, l’acédie est une affection spirituelle qui se manifeste par l’ennui, le dégoût de la prière et le découragement. Dans tous les cas une vie sans limites voir au-delà des limites peut être à l’origine de ces affections. La théologie incline à les caractériser comme affections de l’âme et la tradition orthodoxe est riche en témoignages qui considèrent le diable comme principal responsable de ces manifestations, « le diable de la tristesse assèche toute joie de l’âme » témoigne la Philocalie avec saint Jean Chrysostome, saint Jean Cassien, sainte Dorothée, saint Jean Climaque et beaucoup d’autres saints pères.

La médecine d’aujourd’hui sait que les maladies mentales ont aussi une réalité biologique, que le système immunitaire et le cerveau ont une communication bidirectionnelle. Le système immunitaire, via la production de cytokines, sait agir sur le cerveau ; ce dernier, grâce à différents médiateurs chimiques et aussi des connexions nerveuses directes, peut activer le système immunitaire.

Comment discerner aujourd’hui entre la réalité biologique du corps, avec ses anomalies, et les affections de l’âme, avec ses blessures, afin de mieux soigner la personne? Quelle place donner à la conversion intérieure dans le chemin de guérison ? Comment embrasser la métanoia, cette voie royale de la pensée et de l’action qui permet de se laisser transformer par Dieu ? Voici quelques questions que nous nous posons lors de cette soirée de dialogue afin de mieux comprendre le sens et la signification de ces trois affections : dépression, acédie et burn-out.

Les conférenciers invités sont les Dr. psychiatre Enida Ivănescu (hôpital Simone Veil), Dr. Anca Dobrin (Centre hospitalier Yves le Foll) et le père Philippe Dautais (responsable du Centre d’études et de prière Sainte-Croix). Ils donneront des éclairages médicaux, psychologiques et spirituels sur le lien qui peut exister entre l’état de la personne et la survenue de ces pathologies chroniques. Loin d’être un évènement qui ne concernerait que notre corps, la maladie constitue dans bien des cas une épreuve spirituelle qui engage tout notre être et notre destin. Dans ce contexte le dialogue entre médecine, science et foi devient de plus en plus nécessaire voire inévitable.