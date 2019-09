Le prochain cours d’exégèse biblique, « Job, la vie heureuse, la doctrine sans défaut », donné par le diacre Laurent Kloeble aura lieu le mercredi 25 septembre à partir 18h30. Le cours reprendra où il s’était arrêté . Il s’agira donc de terminer le chapitre 10 et de commencer à étudier l’argumentaire du troisième ami de Job : Tsophar. On verra comment Job propose une approche immanente du divin, tandis que Tsophar postule un Dieu mystérieux, incompréhensible. Comme l’année précédente, aucune connaissance théologique académique n’est requise pour suivre le cours, mais il conseillé de venir avec une Bible et l’envie de comprendre un texte exigeant et fascinant.

Lieu des cours : locaux d’Orthodoxie.com (286, rue Saint-Jacques, 5e). Tarifs: 5 euros pour un cours. Pour tout renseignement : +33 6 17 86 32 96 ou orthodoxie@gmail.com.