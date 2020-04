Conférence en ligne : « Covid-19, 40 jours sur le front, des médecins et des chercheurs témoignent »

Brouillon auto

L’Association « MedSciF » avec le soutien d’orthodoxie.com et du laboratoire de recherche LIRAES vous invite à une table ronde sur l’évolution de l’épidémie actuelle : « Covid-19, 40 jours sur le front…des médecins et des chercheurs témoignent » le Jeudi 23 avril, à partir de 20h.

La conférence est accueillie sur le zoom par la paroisse orthodoxe roumaine de Palaiseau, mais elle est ouverte à tous. La conférence sera animée par Monica Turicini qui assurera la traduction pour les intervenants en roumain.

Nous avons invités sept médecins et un professeur en mathématiques appliqués à l’épidémiologie pour nous parler de l’évolution de l’épidémie actuelle.

Les thèmes :

Comment les hôpitaux ont-ils réussi à s’organiser face à l’épidémie, comment les cas difficiles ont-ils trouvé solutions? Comment les médecins se projettent dans le futur suite à cette expérience…Comment les patients s’adaptent à la télémédecine ? Quelles projections pour le déconfinement ?

Parmi les participants : Professeur Denis Malvy, médecin spécialisé en maladies tropicales et infectieuses à CHU de Bordeaux, Professeur Gabriel Turinici spécialisé en mathématiques appliquées à l’épidémiologie à l’université Paris Dauphine, dr. Oana Gheorghiu spécialisée en pneumologie à l’hôpital Simone Veil, dr.Oana Ailoaie, spécialiste en génétique et maladies rares à l’hôpital Raymond Poincaré, dr. Caterina Loghin, spécialisée en cardiologie à l’hôpital de Chartres,dr. Mihaela Brînza, médecin généraliste à Paris, dr. Ionut Nistor spécialisé en néphrologie à l’hôpital Parhon de Iasi et dr. Cosofret Emilia, neurologue chez SANADOR -Bucharest.

Joindre Zoom réunion :

https://zoom.us/j/91494025602

Meeting ID: 914 9402 5602

