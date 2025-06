Congrès Nepsis France 2025 – Sous l’aile de la grâce du Saint-Esprit

Du 6 au 9 juin 2025, à l’occasion de la Pentecôte, les jeunes orthodoxes de la Métropole roumaine d’Europe occidentale et méridionale se sont rassemblés pour le Congrès annuel de l’association Nepsis. Venus de toute la France, mais aussi de Suisse et du Canada, ils ont répondu à l’appel lancé par le nouveau conseil de l’association, sous la bénédiction de Son Éminence le métropolite Joseph.

Fondée en novembre 1999 par le Métropolite lui-même, l’association Nepsis a pour vocation de créer un espace où les jeunes orthodoxes vivant en Occident peuvent se retrouver, prier ensemble, approfondir leur foi et vivre une authentique fraternité ecclésiale. Cette nouvelle édition du Congrès a permis à plus d’une centaine de jeunes de se rassembler à Paris, dans une atmosphère de joie, de recueillement et de communion.

Le vendredi soir, les premiers participants ont été accueillis à la cathédrale des Trois Saints Archanges, où ils ont retrouvé leurs amis et découvert de nouveaux visages. Le lendemain matin, la Sainte Liturgie a ouvert solennellement le Congrès, donnant le ton spirituel des jours à venir. Le samedi s’est poursuivi par des présentations interactives, des jeux de connaissance, ainsi que des conférences animées par le métropolite Joseph et l’évêque vicaire Marc de Neamț. Le thème au cœur de cette édition : « La présence du Saint-Esprit dans notre vie ».

Les échanges ont été riches, les questions nombreuses, portées par un désir commun d’authenticité et de recherche spirituelle. Dans une ambiance de confiance, chaque voix a pu se faire entendre, et les débats se sont poursuivis bien au-delà des horaires prévus, nourris par la profondeur des interventions et la soif partagée de sens.

Le dimanche, la Divine Liturgie de la Pentecôte a été célébrée à la paroisse des Trois Saints Hiérarques de La Courneuve. L’accueil du père Mircea Filip et de la communauté locale a été particulièrement chaleureux. Un bal printanier a ensuite permis de prolonger la fête dans un climat de fraternité joyeuse, entre chants, danses et rires partagés.

Enfin, le lundi, la rencontre s’est conclue à l’église Sainte-Parascève-Sainte-Geneviève à Saint-Sulpice. Une dernière prière commune, un temps de silence, des bénédictions échangées. Chacun est reparti habité par la mémoire vive de ces jours de grâce.

Au-delà des moments vécus, ce Congrès 2025 a été, pour beaucoup, une expérience fondatrice. Il a révélé la force d’une communion née de la prière, du partage et d’une foi vécue ensemble. Il a aussi rappelé que Nepsis est bien plus qu’une simple structure : elle est un lieu de croissance intérieure, un chemin de rencontre avec soi-même, avec les autres, et avec Dieu.

Dans un monde fragmenté, ces trois jours ont offert un espace d’unité, un souffle d’espérance, un avant-goût de la paix promise.