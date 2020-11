Consécration de l’église orthodoxe roumaine de Tokyo

L’église orthodoxe roumaine de Tokyo a été consacrée mardi dernier, en la fête de la translation des reliques de saint Georges à Lydda. L’office a été concélébré par Mgr Joseph, métropolite du diocèse d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine et Mgr Daniel, métropolite de Tokyo et du Japon. La consécration a eu lieu […]

