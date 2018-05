Le 6 mai 2018, dimanche de la Samaritaine, a eu lieu la consécration de l’église Sainte-Photinie, à Mpaka, dans la banlieue de Pointe-Noire. Ce sera la troisième communauté paroissiale de la ville, qui est la seconde capitale du pays. La cérémonie a été présidée par le métropolite de Brazzaville et du Gabon Mgr Pantéléimon, assisté du clergé local, en présidence des autorités et d’un grand nombre de fidèles. La veille ont eu lieu la déposition des saintes reliques dans l’église et la célébration des vêpres. Le dimanche, immédiatement après la consécration a été célébrée la Liturgie, avant l’issue de laquelle a eu lieu la chirothésie de deux nouveaux lecteurs, ainsi que la remise de distinctions au grand bienfaiteur de l’église M. Armand-Michel Massa, président du conseil paroissial et membre du conseil métropolitain, ainsi qu’aux autres membres pour leur contribution à l’achèvement des travaux de construction. Le métropolite a transmis à tous les remerciements du patriarche d’Alexandrie. Après la Liturgie a eu lieu un déjeuner festif dans l’espace extérieur de l’église, avec des chants traditionnels et des hymnes liturgiques exécutés par des chorales orthodoxes. La télévision locale, Télé Congo, ainsi que d’autres medias locaux ont couvert l’événement. La première pierre de la nouvelle église avait été posée en 2007 par le patriarche d’Alexandrie Théodore II lors de sa visite officielle. Pour des raisons économiques, le projet avait été interrompu, puis repris en octobre 2014, sous l’impulsion du métropolite Pantéléimon.

