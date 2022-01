Avec la bénédiction du Mgr Dimitrios, métropolite de France (Patriarcat oecuménique), des cours de musique byzantine ont lieu en français et en grec au sein de la Métropole grecque. Ces cours sont ouverts à tous, quel que soit le niveau. Pour plus d’information veuillez contacter Ibrahim pour les cours en français : 0612697793 et Lambros pour les cours en grec : ltaklis@yahoo.com.

Cours de chant byzantin à Paris