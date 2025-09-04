Cours d’ordo et de chant liturgique à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky (cycle 2025-2026)

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, pour la sixième année consécutive, un cycle de cours d’ordo et de chant liturgiques est dispensé auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris.

Ces cours, assurés par les protodiacres Alexandre Kedroff et Jean Drobot, s’adressent aux clercs, aux chantres et à tout fidèle intéressé par la science liturgique.

Les cours auront lieu les jeudis soir à 19h, précédés de la célébration des Vêpres, à 18h, auxquelles tous sont conviés.

Un jeudi par mois sera dispensé en hybride (en présentiel et sur Zoom) et consacré à l’enseignement théorique. Les autres jeudis seront en présentiel et davantage consacrés à la pratique (chant, lecture…).

Pour les personnes qui habitent loin de Paris, il est possible de ne participer qu’aux cours mensuels sur Zoom.

Les cours ont lieu en français, de même que la pratique du chant liturgique. Un deuxième groupe assure parallèlement un enseignement en russe.

À l’issue du cycle annuel, un séminaire de pratique liturgique sera organisé, comme chaque année, en la première semaine de juillet 2026.

Le premier cours aura lieu le jeudi 9 octobre 2025 et sera dispensé en présentiel et sur Zoom.

L’inscription est gratuite. Chacun peut cependant soutenir notre école par une participation libre.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire par email à cette adresse : seminaire.liturgique.orthodoxe@gmail.com, en précisant si elles souhaitent participer aux cours en présentiel ou uniquement sur Zoom.