Cours d’ordo et de chant liturgique à Paris

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, pour la cinquième année consécutive, un cycle de cours d’ordo et de chant liturgique est dispensé auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris.

Ces cours, assurés par les protodiacres Alexandre Kedroff et Jean Drobot, s’adressent aux clercs, aux chantres et à toute personne intéressée par la science liturgique, débutante ou non.

Les cours auront lieu les jeudis soir à 19h, précédés de la célébration des Vêpres, à 18h, auxquelles tous sont invités à assister / participer.

Un jeudi par mois sera consacré aux cours théoriques (dispensés de manière hybride : en présentiel et via Zoom).

Les autres jeudis seront uniquement en présentiel et consacrés à la pratique liturgique (chant, lecture…).

Les cours ont lieu en français, de même que la pratique du chant liturgique. Un deuxième groupe assure parallèlement un enseignement en russe.

À l’issue du cycle annuel, un séminaire de pratique liturgique sera organisé, comme chaque année, en la première semaine de juillet 2025.

Inscription gratuite & participation libre : seminaire.liturgique.orthodoxe@gmail.com

Calendrier octobre-décembre 2024

PREMIER COURS (présentiel + Zoom) : Le jeudi 10 octobre 2024 à 19h (précédé des Vêpres à 18h)

COURS SUIVANTS : Tous les jeudis à 19h (précédé des Vêpres à 18h)

Dont cours hybrides (présentiel + Zoom) :

Jeudi 14 novembre 2024 à 19h

Jeudi 19 décembre 2024 à 19h

Pas de cours pendant les vacances de Noël (26 décembre et 2 janvier).

Séminaire de pratique liturgique : du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025