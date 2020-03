Dans les églises orthodoxes d’Ukraine, une prière spéciale pour le corps médical est introduite dans la liturgie

Une circulaire a été envoyée le 24 mars par la chancellerie de l’Église orthodoxe ukrainienne à tous ses évêques diocésains, demandant une commémoration spéciale du corps médical au cours de la sainte liturgie : « Avec la bénédiction de Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre (…) il convient d’élever des demandes, dans l’ecténie instante des saintes liturgies pendant la période de la quarantaine, pour les membres du corps médical qui luttent avec abnégation et infatigablement contre la propagation de la contagion et sauvent les vies humaines ». La demande à introduire dans l’ecténie est la suivante : « Maître Ami des hommes, tourne Ton regard sur l’exploit sacrificiel de nos médecins, envoie-leur une santé inébranlable, la force et la fermeté de l’esprit, la sagesse dans l’accomplissement de leurs labeurs pour le bien de notre peuple, et procède par eux à la guérison de Tes serviteurs souffrants, nous Te prions avec instance, écoute-nous promptement et aie pitié de nous ! »

