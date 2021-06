De brèves informations ont été communiquées sur les projets de documents approuvés par la Conférence inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe

Le département synodal pour les relations de l’Église avec la société et les médias a communiqué de brèves informations sur les quatre projets de documents qui ont été approuvés par l’assemblée plénière de la Conférence inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe, qui s’est tenue du 26 au 28 mai 2021.

– Dans le projet de document « sur la bénédiction des chrétiens orthodoxes pour accomplir leur devoir militaire », il est dit que l’Église orthodoxe russe, a reconnu inconditionnellement la guerre comme un mal, mais n’empêche pas ses enfants de participer aux hostilités dans le cas où il est question de la défense de la Patrie et du prochain, ou du rétablissement d’une justice bafouée. Dans le projet de document, il est constaté que la prière pour les militaires est une pratique ecclésiale constante. Par des cérémonies particulières pour la bénédiction des chrétiens orthodoxes dans l’accomplissement de leur devoir militaire, l’Église exprime son souci pastoral pour les soldats qui, dans leur service, ont particulièrement besoin de pastorat et de soutien spirituel. Un tel soutien prend encore plus d’importance en période de participation des militaires aux conflits armés. Le projet de document reconnaît possible et souhaitable l’introduction dans la pratique liturgique de l’Église orthodoxe de rituels concernant les différents événements de la vie militaire. La commission liturgique est chargée d’élaborer les prières correspondantes.

– Dans le projet de document « sur l’inviolabilité de la vie de l’homme depuis le moment de sa conception », il est souligné que l’avortement, à toute période de la grossesse, constitue une privation de vie humaine, tandis que les expériences scientifiques avec les embryons et leur destruction sont inacceptables. La responsabilité devant Dieu pour la personne à naître est portée avant tout par les parents. Mais le projet de document mentionne aussi la responsabilité morale des proches et de la parenté de la femme, qui d’une façon ou une autre sont impliqués dans l’avortement, ainsi que des professionnels de la santé qui y participent. Dans le projet de document est exprimé l’attitude de l’Église envers le diagnostic prénatal. Il est permis s’il a pour but de détecter et de soigner à temps des maladies graves lors du stade précoce du développement. Mais la pathologie identifiée ne doit pas amener à la destruction du fœtus, comme cela est malheureusement souvent le cas. Dans le document, la contraception abortive est considérée inadmissible. Une attention particulière, dans le projet de document est attribuée au souci pastoral de l’Église pour les femmes ayant pratiqué l’avortement. Il est également reconnu nécessaire d’élaborer les mesures efficaces nécessaires pour défendre la maternité et créer des conditions propices à l’adoption des enfants, que la mère, pour une raison ou une autre, ne peut élever seule.

– Dans le projet de document « sur l’activité professionnelle séculière des membres du clergé » a été examinée la possibilité de combiner les devoirs ecclésiastiques avec un travail séculier complémentaire, tout en faisant remarquer la priorité inconditionnelle du ministère sacerdotal sur les autres activités. Ce faisant, les professions que le prêtre peut exercer en dehors de son ministère, ne doivent pas être en contradiction avec les normes du christianisme, ne pas être interdites par les règles canoniques de l’Église orthodoxe et ne pas supposer des actions qui peuvent nuire d’une façon ou une autre à l’Église. Dans la deuxième partie du document sont examinés les cas particuliers d’activité professionnelle séculière des membres du clergé. Tous les cas particuliers sont détaillés avec l’admissibilité ou non de la participation des membres du clergé à l’activité professionnelle déterminée.

– Dans le projet du document « Dispositions sur les peines canoniques et les sanctions disciplinaires des membres du clergé » est donnée une définition de « l’infraction ecclésiastique », sont examinées leurs différentes formes et prescrites les peines canoniques et les sanctions disciplinaires qui sont imposées en fonction du degré de gravité de la transgression accomplie et en tenant compte des circonstances. Le document établit également la procédure à suivre pour les peines canoniques et les sanctions disciplinaires. Dans la « partie spéciale » du document sont exposées en détails les transgressions ecclésiastiques, classées selon leur sorte et divisées en trois groupes : atteintes à la foi et à l’unité ecclésiale, atteintes à la structure ou à la direction de l’Église, et transgressions dans le domaine du ministère sacerdotal et pastoral. Dans cette section sont prescrites des mesures concrètes d’actions appliquées aux transgresseurs. Les dispositions du document s’appliquent aux prêtres et aux diacres. Le document « Dispositions sur les peines canoniques et les sanctions disciplinaires des membres du clergé » est destiné à devenir un document d’orientation dans la question de l’application de sanctions ecclésiastiques. Sans aucunement se substituer aux canons de l’Église, le document a pour vocation d’introduire l’uniformité dans le domaine qu’il réglemente, et en même temps de confirmer les sanctions à caractère administratif non prévues par les canons.

Les projets de documents, approuvés par l’assemblée plénière de la Conférence inter-conciliaire, seront soumis à la discussion de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, prévue pour le mois de novembre. En cas de leur confirmation, ils seront publiés sur le site officiel de l’Église orthodoxe russe, Patriarchia.ru.

