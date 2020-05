Décès de l’archevêque Pimène de Suceava et Rădăuți (Église de Roumanie)

Le 20 mai 2020, l’archevêque Pimène de Suceava et Rădăuți est décédé à Bucarest, à la suite d’une deuxième attaque cardiaque. En raison de sa contamination par le coronavirus, le hiérarque avait été transporté de Suceava jusqu’à Bucarest par hélicoptère le 20 avril. Suite à des complications pulmonaires, l’archevêque, âgé de 90 ans a été intubé. Né le 25 août 1929, à Greabănu, dans le district de Buzău, le futur archevêque reçut le nom de Basile au baptême. Après ses études au lycée de Râmnicu Sărat, il étudia au séminaire du monastère de Neamţ en 1948 et 1951, étant novice au monastère. Le 10 mars 1951, il fut tonsuré moine, prenant le nom de Pimène, et le 29 juin de la même année, il fut ordonné diacre. Au cours de l’année scolaire 1951-1952, il fut nommé professeur à l’école monastique de Neamţ et Secu, puis pédagogue au séminaire théologique du monastère de Neamţ (1952-1953). De 1953 à 1957, il étudia à l’Institut théologique universitaire de Bucarest, où il obtint une licence avec son mémoire : « La personnalité du bienheureux Augustin reflétée dans ses confessions ». Il fut ordonné prêtre en 1957. Pendant la période du 10 octobre 1976 au 1er janvier 1977, il suivit les cours de langue allemande à l’université de Cologne. Il fut ensuite nommé économe et higoumène du monastère de Putna (1957-1961). Par la suite, il accomplit différentes obédiences : prêtre confesseur au monastère de Văratec (1961-1962), prêtre au monastère de Durău (1962-1964), gestionnaire du musée du monastère de Putna (1964-1974); entre-temps, il fut ordonné protosyncelle (1966) et archimandrite (1975) ; entre 1974 et 1978, il fut higoumène du monastère S. Jean-le-Nouveau à Suceava. Le 1er février 1978, il fut nommé représentant du Patriarcat de Roumanie à Jérusalem. Entre les années 1979 et 1982, il a été exarque des monastères de l’archevêché de Iaşi. Sur la recommandation de l’archevêque et métropolite de Moldavie Théoctiste Arăpaşu, il fut sacré évêque-vicaire de l’archevêché de Iaşi le 24 juin 1982, portant le titre d’évêque de Suceava. Suite au rétablissement de l’archevêché de Suceava le 24 janvier 1991, il fut élu archevêque de Suceava et de Rădăuţi et intronisé le 3 mars 1991. Au cours de sa fructueuse activité missionnaire, pastorale et administrative, il a publié diverses études, particulièrement sur l’iconographie, mais aussi des articles, des chroniques, des recensions dans les revues « Mitropolia Moldovei şi Sucevei » et « Candela » (à Suceava). Ayant atteint l’âge vénérable de 90 ans, le hiérarque a reçu de nombreux messages de félicitations, mais aussi le privilège d’avoir donné son nom à une rue de Suceava. Il est décédé le 20 mai 2020 à Bucarest. Le cercueil de l’archevêque a été transféré de Bucarest à Suceava, où ont eu lieu ses obsèques, le 22 mai, présidées par le métropolite Théophane, locum tenens de l’archevêché, et encore deux autres hiérarques. À l’issue de la cérémonie ont été lus les messages de condoléances du patriarche de Roumanie Daniel et du président Klaus Werner Johannis. « Né entre les deux guerres, vivant pleinement le temps de la guerre, témoin de toute la période communiste et participant aux douleurs sans fin de la renaissance tant attendue de la Roumanie qui a suivi les événements de 1989, Mgr Pimène domina cette période de façon humble et majestueuse également. Son visage ascétique renvoyait aux ermites du Patericon. Une parole directe, brève, sans détours, créait le sentiment d’un homme qui ne se perd pas en explications et justifications inutiles. Son aspect extérieur était le prolongement de son être intérieur, il s’approchait des icônes de Voroneț. Il était, en fait, une extension de celles-ci » a souligné le métropolite dans son évocation du défunt hiérarque.

