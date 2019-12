L’archiprêtre Georges Metallinos, professeur émérite de l’Université Capodistria d’Athènes, est décédé le 19 décembre, à l’âge de 79 ans. Il desservait l’église universitaire Saint-Antipas, dans le quartier de Goudi, à Athènes. Le père Georges est né à Corfou en 1940, où il a fait ses études secondaires. De 1964 à 1967, il a étudié la philologie classique à l’Université Capodistria d’Athènes, où il fut diplômé en théologie et en philologie. Après avoir accompli son service militaire, il fut nommé assistant au département de patrologie et, en 1969, il effectua des études post-universitaires à Bonn et à Cologne. Entre-temps, il fit des études et des recherches dans les archives en Angleterre. En 1971, il fut ordonné diacre et prêtre en Allemagne et obtint un doctorat en théologie à Athènes, et un doctorat en philosophie-histoire à Cologne. À partir de 1984, il enseigna « l’histoire de la vie spirituelle pendant la période post-byzantine », « l’histoire de la théologie de l’office divin » et « l’histoire byzantine » à la Faculté de théologie d’Athènes. Il y fut doyen de 2004 à 2007, année à laquelle il prit sa retraite, recevant le titre de professeur émérite. En 2015, le « Prix macédonien » lui a été décerné pour toute son œuvre théologique. Le défunt a représenté les Églises de Grèce et de Chypre à différents congrès et colloques et était considéré comme l’un des plus théologiens les plus éminents du monde orthodoxe. Auteur de nombreux ouvrages, brillant orateur, le père Georges était connu pour sa sagesse, son érudition et sa fidélité à la tradition de l’Église. Ses obsèques seront présidées le samedi 21 décembre par l’archevêque d’Athènes Jérôme.

Source