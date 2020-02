Décès du célèbre patrologue russe Alexei Sidorov

Le célèbre patrologue, historien, traducteur, professeur de l’Académie théologique de Moscou et du Séminaire de Sretensky, Alexei Sidorov, est décédé ce 23 février 20020, à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer du poumon.

Le professeur Alexei Sidorov est l’auteur de plus de 100 publications scientifiques. Une partie importante de son œuvre consiste dans la traduction en russe et les commentaires d’œuvres de Pères de l’Église, en particulier de saint Maxime le Confesseur, dont il fut, après S. L. Epifanović, l’un des premiers introducteurs en Russie, commençant à publier ses œuvres sous pseudonyme pendant la période des persécutions soviétiques.

Alexei Ivanovich Sidorov est né le 27 novembre 1944 dans le village. Saltykovka région de Moscou. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1962, il a travaillé en usine comme tourneur, puis a servi dans l’armée (1963-1966), avant de travailler comme mécanicien et ingénieur (1966-1969).

En 1969, il est entré à la Faculté d’histoire de l’Université d’État de Moscou M. V. Lomonosov. Il a été diplômé en 1975 du Département d’histoire du monde antique et du Département des langues anciennes. Après ces études, il a travaillé en tant que chercheur junior, chercheur et enfin chercheur principal à l’Institut d’Histoire Russe de l’Académie Russe des Sciences. En 1981, il a soutenu une thèse sur le thème : « Le problème du gnosticisme et du syncrétisme dans la culture antique tardive ». De 1993 à 2008, il a travaillé à l’Institut de littérature mondiale de l’Académie Russe des Sciences en tant que Directeur de recherche, ayant en charge le groupe de Littérature byzantine.

En 1988, il a été invité à enseigner l’Histoire de l’Église ancienne à l’Académie et au séminaire théologiques de Moscou. En 1990, il est devenu « kandidat » (titre correspondant au master II) en théologie de l’Académie théologique de Moscou, et a reçu en 1991, le titre académique de professeur associé de l’Académie théologique de Moscou, où lui a été attribuée la chaire de patrologie. De 1994 à 2000, il a également enseigné la patrologie à l’Université orthodoxe russe Saint Saint Jean l’Évangéliste et à la Faculté de théologie orthodoxe de l’Université Saint-Tikhon de Moscou.

En 1997, il a accédé au rang de professeur, et a continué à enseigner en tant que tel à l’Académie théologique de Moscou et à la Faculté de théologie orthodoxe Saint-Tikhon. En 1999, il a soutenu une thèse de doctorat en Histoire de l’Église sur « Le monachisme antique dans l’histoire et les œuvres littéraires » à la Faculté de théologie orthodoxe Saint-Tikhon.

Outre des œuvres de saint Maxime le Confesseur (dont il a publié en 2020 l’intégrale des Questions à Thalassios dans une traduction russe assortie de nombreux commentaires et annotations), il a publié une partie des écrits d’Évagre le Pontique, du bienheureux Théodoret de Cyr, de saint Anastase le Sinaïte, et de saint Grégoire Palamas, et diverses œuvres de la littérature ascétique et monastique.

En outre, il a écrit un manuel destiné aux académies et instituts de théologie : « Le cours de pathologie. L’émergence de l’écriture ecclésiastique ».

A. I. Sidorov a été aussi l’éditeur de cinq séries de livres :

– Patrimoine patristique (5 volumes).

– Bibliothèque des Pères et Docteurs de l’Église (15 volumes).

– Monachisme orthodoxe et ascèse dans les études et documents (4 volumes),

– Les Saints Pères et les Docteurs de l’Église dans les études des savants orthodoxes (4 volumes).

– La collection complète des Saints Pères de l’Église et des écrivains ecclésiastiques en traduction russe (3 volumes publiés à ce jour).

Avec le professeur Pavel Kirillovitch Dobrotsvetov, de l’Académie théologique de Moscou et du Séminaire de Sretensky, et le professeur A. R. Fokin, de l’Académie théologique de Moscou et de l’Institut des Hautes Études Saints-Cyrille-et-Méthode de Moscou, le professeur A. I. Sidorov a travaillé sur un manuel de patrologie pour les établissements d’enseignement religieux, dont le premier volume (sur trois prévus) a été publié l’an dernier.

Mémoire éternelle à ce serviteur de l’Église et des Saint Pères, dont l’enseignement solide fut fidèle à la Tradition orthodoxe la plus rigoureuse, chez qui la théorie n’était jamais dissociée de la vie ecclésiale et de l’expérience spirituelle, et qui fut un enseignant brillant et charismatique très apprécié de ses étudiants.

Source