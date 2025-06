C’est avec tristesse que nous annonçons le décès du métropolite Jérémie d’Ankara, qui s’est endormi dans la paix du Seigneur aujourd’hui, vendredi 20 juin 2025.Il avait été métropolite de France de 1988 à 2003. Toutes celles et ceux qui l’ont connu et côtoyé garderont le souvenir de sa gentillesse, de sa disponibilité et de son attention à tous au service de l’Église. Ses funérailles auront lieu à l’église métropolitaine Saint-Nicolas de

