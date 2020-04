Décision du patriarche de Moscou Cyrille sur la responsabilité encourue par le clergé pour le non-respect des dispositions concernant le coronavirus

Le patriarche a décidé de :

« 1. Rappeler aux supérieurs et higoumènes des monastères stavropégiaques ; aux recteurs des paroisses et des dépendances de la partie urbaine du diocèse de Moscou : leur responsabilité personnelle pour l’observance dans les monastères, paroisses et dépendances qui leur sont confiés, des dispositions et instructions (conformément à la liste ci-jointe) destinées à limiter la propagation de la contagion du coronavirus et à écarter les menaces massives pour la vie des personnes.

2. Rappeler à tous les clercs, ainsi qu’aux moines et moniales et aux collaborateurs ecclésiastiques de la partie urbaine du diocèse de Moscou, leur responsabilité pour l’observance des dispositions et instructions mentionnées dans institutions concernées.

3. Dans les cas où le non respect de ces dispositions et instructions entraînent la contamination d’une personne par le coronavirus avec, pour conséquence, son décès, le coupable peut être traduit devant le tribunal ecclésiastique, et dans les autres cas, à la mise en cause de leur responsabilité ecclésiastique administrative en lien avec l’ignorance intentionnelle des mesures permettant de protéger les personnes contre la contagion massive de cette maladie mortelle.

(Suit l’énumération des différentes instructions, recommandations et circulaires publiées avec la bénédiction du patriarche de Moscou Cyrille, visant à contenir l’épidémie).

