Au cours de sa séance du 26 décembre 2019, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a examiné « les conséquences de la reconnaissance par le Primat du Patriarcat d’Alexandrie de la structure schismatique agissant en Ukraine », rappelant que « le 8 novembre 2019, au cours de la divine Liturgie au Caire, le patriarche d’Alexandrie Théodore avait commémoré à la Grande Entrée, au nombre des Primats des Églises orthodoxes autocéphales, le chef du groupe schismatique ukrainien et avait déclaré officiellement qu’il reconnaissait cette structure non-canonique ». Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a décidé : « 1) D’exprimer sa profonde affliction relativement aux agissements anti-canoniques du patriarche d’Alexandrie Théodore, qui est entré en communion avec les schismatiques, 2) De souligner que la décision du patriarche d’Alexandrie Théodore concernant la reconnaissance des schismatiques ukrainiens contredit les multiples déclarations de Sa Béatitude soutenant l’Église orthodoxe ukrainienne canonique et son Primat le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, dont les déclarations qu’il a effectuées lors de sa dernière visite à l’Église orthodoxe ukrainienne du 27 septembre au 1er octobre 2018, trois ans semaines avant l’intrusion du Patriarche de Constantinople en Ukraine au moyen de la nomination d’ « exarques » à Kiev, 3) De prendre note que la décision de reconnaissance de la structure schismatique en Ukraine n’a pas été prise lors de la session du Saint-Synode du Patriarcat d’Alexandrie qui a eu lieu du 7 au 9 octobre, n’a pas été mise au vote de ses hiérarques et, par conséquent, n’a pas de caractère conciliaire, mais a été adoptée individuellement par le Primat de cette Église, 4) Confirmer l’impossibilité de commémorer le nom du Patriarche d’Alexandrie dans les diptyques, et aussi de communier dans la prière et l’eucharistie avec lui, 5) Maintenir la communion ecclésiale avec les hiérarques de l’Église orthodoxe d’Alexandrie, à l’exception de ceux qui ont soutenu ou soutiendront à l’avenir la légalisation du schisme ukrainien, 6) Suspendre l’activité de la représentation (le metochion) du Patriarcat d’Alexandrie auprès du Trône patriarcal de Moscou, 7) Transformer la représentation du Patriarche de Moscou et de toute la Russie auprès du Patriarche d’Alexandrie en paroisse de l’Église orthodoxe russe au Caire, 8) Soustraire de la juridiction du Patriarcat d’Alexandrie les paroisses de l’Église orthodoxe russe se trouvant sur le continent africain, leur attribuant un statut stavropégique.

