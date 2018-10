Le Saint-Synode d'Antioche s'est réuni au monastère patriarcal Notre-Dame de Balamand, au Liban, du 3 au 6 octobre, et a fait la déclaration suivante :

"Après avoir discuté les affaires orthodoxes courantes, les Pères de l’Église ont signalé la forte inquiétude exprimée par l’Église d’Antioche face aux tentatives actuelles d’altérer la configuration géographique de l’Église orthodoxe par le truchement d’une relecture de l’histoire. Elle estime que le fait d’exhumer le passé pour en faire une relecture unilatérale ne sert pas l’unité orthodoxe. Il contribue, bien au contraire, à exacerber les rivalités et à raviver la discorde entre les enfants d’une même Église. Les évêques ont également insisté sur le refus catégorique, de la part de l’Église d’Antioche, de reconnaître le principe de la formation d’Églises parallèles dans le cadre des frontières légales des patriarcats et des Églises autocéphales. Elle trouve inadmissible de s’adapter avec ce principe dans le but de résoudre des différends ou même de s’y complaire, histoire de se soumettre au fait accompli au sein du monde orthodoxe.

L’Église d’Antioche rappelle également, par la voix de ses Pères, que toute approche visant à accorder l’autonomie à une Église donnée ne peut se faire qu’en accord avec l’ecclésiologie orthodoxe et conformément aux principes convenus unanimement par les Églises dans les années passées, que ce soit de la part de l’Église mère ou de la reconnaissance faire par toutes les Églises indépendantes. Elle insiste également sur la nécessité de se conformer au principe d’unanimité en ce qui concerne l’action orthodoxe commune et les sujets conflictuels dans le monde orthodoxe, et ce afin de garantir la préservation efficace de l’unité de l’Église orthodoxe.

L’Église d’Antioche met en garde contre le risque de plonger le monde orthodoxe dans les conflits politiques mondiaux et de morceler l’Église orthodoxe sur des bases politiques, ethniques, raciales ou nationalistes.

L’Église d’Antioche invite Sa Sainteté le Patriarche œcuménique à convoquer d’urgence une réunion exceptionnelle des chefs des Églises orthodoxes autocéphales, afin de discuter des développements récents survenus dans le monde orthodoxe et s’efforcer d’y trouver, ensemble, des solutions communes avant de prendre la moindre décision unilatérale à ce sujet.

L’Église d’Antioche rappelle l’importance de l’éveil spirituel en cette phase historique délicate, ainsi que la nécessité de préserver la paix de l’Église et son unité, et à prendre garde à éviter les écueils politiques, dont l’histoire a prouvé qu’ils affaiblissaient l’Église orthodoxe et l’unité du témoignage orthodoxe dans le monde."

