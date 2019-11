La séance de travail du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a eu lieu le 28 octobre, en la salle synodale de la résidence patriarcale, sous la présidence du patriarche Daniel. À cette occasion, de nombreuses décisions ont été prises, dont les suivantes : 1) Déclaration de l’année 2021 au Patriarcat de Roumanie comme « Année d’hommage au pastorat roumain hors de Roumanie » et « Année commémorative de ceux qui se sont endormis dans le Seigneur ; valeur liturgique et culturelle des cimetières », ainsi que l’approbation du programme-cadre théologique et éducatif, culturel et médiatique. 2) De nombreux textes liturgiques ont été approuvés : le complément à l’office de la sainte grande-martyre Kyriaquie (7 juillet) ; acathiste aux saints martyrs Nicandre et Marcien (8 juin) ; office et acathiste aux saints martyrs de Dobrogée : Macrobe, Gordien, Élie, Lucien, Zotique et Valérien (13 septembre) ; office et acathiste aux saints martyrs Cyrille, Cindée et Tasius d’Axiopolis (26 avril). Le Saint-Synode a décidé d’inclure ces textes dans les livres liturgiques de l’Église orthodoxe roumaine. 3) Il a été pris acte de la proposition du Synode métropolitain de la métropole de Transylvanie de canoniser le père Arsène Boca, avec la documentation présentée dans ce sens. Il a été approuvé de transmettre cette proposition à la sous-commission synodale pour la canonisation des saints roumains. Cette commission invitera des spécialistes dans différents domaines de compétence à rédiger des rapports concernant la canonisation du père Arsène Boca dans la perspective de leur expertise en théologie, peinture iconographique et discipline monastique. En outre, les rapports d’historiens désignés par la métropole pour faire des recherches dans les documents de la Securitate, afin de présenter l’activité du père Arsène Boca durant la période 1945-1989, seront évalués. Jusqu’à la prise de décision finale, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine recommande aux clercs et aux fidèles, indépendamment de leur soutien ou non à la canonisation, d’attendre dans la prière et la patience le résultat final de sous-commission synodale, en évitant autant l’idéalisation excessive de la personne du père Arsène Boca, que son dénigrement. La canonisation des saints étant un processus ardu, elle ne se fait pas à la hâte ou sous l’émotion du moment, et ce particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes qui se sont récemment endormies dans le Seigneur, alors que les témoignages présentés les concernant sont contradictoires. 4) Dans la perspective des élections présidentielles de 2019, et des élections locales et parlementaires de 2020, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a réitéré le principe énoncé de nombreuses fois au sujet de la responsabilité du clergé d’observer la neutralité politique en période électorale.

Source (dont photographie) : Basilica