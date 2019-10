« Le Saint-Synode s’est réuni aujourd’hui, le 3 octobre 2019, sous la présidence de Sa Toute-Sainteté le patriarche, pour sa première session de la nouvelle période synodale et de la nouvelle année ecclésiastique. Au début ont été échangées les allocutions d’usage entre Sa Toute-Sainteté le patriarche et S.E. le métropolite d’Ancyre Mgr Jérémie, premier, selon l’ordre hiérarchique, des nouveaux membres. Lors de celle-ci : 1) a été décidé, sur le rapport de la commission canonique, après examen de la demande relative communiquée à l’Église mère par S.E. le métropolite de Kastoria Mgr Séraphim, d’inscrire au ménologe de l’Église orthodoxe les martyrs pour notre foi immaculée : a) Marc Pierre Markoulis, de Kleisoura, b) Jean Noultzos, de Kastoria, et ceux qui ont souffert avec lui, c) Georges de Kastoria, d) le prêtre Basile Kalapalikis, recteur de l’église de Chiliodendrion à Kastoria et e) de l’archimandrite Platon Aïvazidis. 2) Sur le rapport de Sa Toute-Sainteté, ont été élus à l’unanimité métropolite titulaire de Sébaste Mgr Séraphim, jusqu’ici évêque vicaire d’Apollonias, métropolite titulaire d’Irinoupolis Mgr Nicandre, jusqu’ici évêque de Dorylaion, les élevant tous les deux, en ce jour même, par les actes administratifs correspondant, au grade de hiérarques en activité du Trône. 3) En réponse à la demande y relative de S.E. l’archevêque d’Amérique Elpidophore, Mgr Élie, jusqu’à présent évêque auxiliaire de Philomilion, supérieur des communautés orthodoxes albanophone, a été élevé au grade de métropolite titulaire. »

Source (dont photographie) : Romfea