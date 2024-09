Déclaration de l’’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis au sujet de la loi ukrainienne 8371

L’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis représentant toutes les juridictions présentes en Amérique, à l’exception du Patriarcat de Moscou et de l’Église orthodoxe russe hors frontières, a publié en date du 15 septembre 2024 la déclaration suivante :

« L’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis d’Amérique a suivi avec une profonde préoccupation et une profonde tristesse l’invasion en cours de l’Ukraine par la Fédération de Russie, ainsi que les défis ecclésiastiques dans le pays. Tout en reconnaissant le droit légitime des gouvernements de prévenir toutes les menaces à la sécurité en temps de guerre, l’Assemblée est profondément préoccupée par l’adoption par le parlement ukrainien du projet de loi 8371 (loi 3894). L’Ukraine est une société religieusement pluraliste. Dans l’intérêt de la liberté religieuse et de l’État de droit, nous prions pour que la loi ukrainienne 3894 ne soit pas utilisée pour persécuter un groupe religieux en Ukraine, ce qui menacerait la liberté religieuse de millions de ses citoyens. L’Assemblée des évêques prie pour une résolution pacifique de cette invasion qui respecte les droits civils et humains de tous les Ukrainiens. L’Assemblée prie en outre et appelle instamment à la cessation immédiate des hostilités et au retour de tous les prisonniers ».

Source