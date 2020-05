Déclaration de l’Église orthodoxe de Crète au sujet de l’Eucharistie

En date du 27 mai 2020, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Crète a publié la déclaration suivante sur la sainte Communion et le mode de son administration : « Le Saint-Synode provincial de l’Église de Crète, à l’occasion de la discussion qui, malheureusement, s’est produite, mais aussi en raison du dialogue public sur le réseau et des différentes prises de positions et points de vue, relativement au Mystère des Mystères, la divine Eucharistie et la divine Communion au Corps et au Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, communique dans un sentiment de responsabilité pastorale, à l’unanimité et à tous les intéressés, que le Mystère sacré de la divine Eucharistie n’est pas négociable. En outre, l’expérience ecclésiale témoigne que la façon d’administrer aux fidèles le sacrement du Très saint Corps et du Précieux Sang du Christ, fixée aujourd’hui et à travers les siècles, ne constitue pas une cause de maladie, raison pour laquelle elle n’est l’objet d’aucune discussion ou de dialogue. L’Église de Crète, loin des fanatismes, des excommunications et des dangereuses expérimentations, exprime, encore une fois de plus, la nécessité de renforcer notre foi dans le Dieu Trinitaire Véritable, de rester ferme avec un attachement inflexible et fort aux bornes « qu’ont posées nos Pères », et à s’appuyer immuablement sur la Foi des saints, sans exagérations ni phobies. Respectons le Mystère des Mystères et ne nous laissons pas entraîner par des voix hâtives et déplacées qui provoquent confusion et bruit. Qui plus est, la participation libre au Mystère sacré de la Divine Eucharistie a pour préalable, entre autres, la foi véritable et authentique de l’homme, sans « arrière-pensée » et doutes, afin que la communion au Très saint Corps et au précieux Sang de notre Seigneur devienne source de « la rémission des péchés et de la vie éternelle ». Il est peut-être nécessaire, plus que jamais, en ces temps difficiles et changeants, d’aviver et de renforcer notre foi, de guérir nos faiblesses, de demeurer fermement dans le navire de notre sainte Église et de nous approcher avec respect et espoir ainsi qu’avec la prière ardente, de la Grâce et de la miséricorde de Dieu, afin que nous sortions forts et renforcés de notre épreuve commune ».

