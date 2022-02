Déclaration des évêques européens de l’Église orthodoxe russe hors-frontières sur la situation dans l’est de l’Ukraine

« Nous, les évêques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières en Europe, suivons avec tristesse et profonde inquiétude les événements qui se déroulent dans l’est de l’Ukraine. Les conflits entre les peuples par la force des armes provoquent fatalement de grandes souffrances parmi des innocents, en particulier les enfants et les personnes âgées, et entraînent avec eux la division, la partialité et l’inimitié. Notre Église, dans sa prière et son ministère, unit depuis longtemps les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et les représentants de nombreux autres peuples, parmi lesquels elle exerce son service dans le monde entier, indépendamment des frontières nationales ou des systèmes politiques.

Nous apprécions la profonde contribution spirituelle de Kievan Rus’, plus tard l’Ukraine, à l’Église orthodoxe du Christ à travers le monde. Son chemin a été pavé par les saints, depuis l’Égal-aux-Apôtres, saint Vladimir, qui a baptisé la Russie avec de l’eau, jusqu’à saint pontife Vladimir (Bogoyavlensky), qui a versé son sang devant la cathédrale de la Dormition à Kiev. De son sang, ce saint martyr baptisa de nouveau Rus’ alors que la Russie entrait dans une période d’athéisme, unissant la Russie dans son cœur : il fut successivement métropolite de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et enfin de Kiev. Ce hiérarque, la première offrande dans l’assemblée des saints Nouveaux Martyrs, nous montre par son destin une connexion extraordinaire et divine. Et à la même époque, alors que le troupeau de l’Église russe était dispersé à travers le monde, le métropolite Antoine de Kiev et de Galice, né dans la région de Novgorod, monta sur la cathèdre de Kharkov puis de Kiev, et porta ensuite l’obédience de premier hiérarque de l’Église orthodoxe russe à l’étranger.

Il n’est pas possible d’être d’accord avec l’image extrêmement unilatérale des événements actuels dépeinte par les sources d’information occidentales. Les événements, nous le savons, sont beaucoup plus complexes. N’osant pas assumer le rôle de juges, mais remplissant plutôt notre vocation d’humbles serviteurs de l’Église, nous prions sincèrement pour l’apaisement des âmes humaines « sur les terres d’Ukraine » — pour « l’adoucissement des cœurs » ; et en même temps, que la sagesse soit accordée à tous ceux qui sont désormais directement responsables du sort des peuples d’Europe, y compris l’Ukraine et la Russie, ainsi que de la Biélorussie. Nous élevons ces suppliques dans une « prière pour l’Ukraine » spéciale, insérée dans nos offices divins au même endroit où une fois, en effet pendant des décennies, notre prière pour la libération des peuples du pouvoir athée a été entendue.

Nous appelons tout le monde — ceux qui sont au pouvoir et les citoyens — à prendre garde au Grand Carême à venir, et nous crions avec les paroles de l’Évangile : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche !» (Matthieu 4.17) , et « Repentez-vous, le temps est proche! » (Apoc. 22.10). La tempérance nous est demandée, non seulement dans la nourriture et la boisson, mais surtout dans les pensées et les passions pécheresses. Un appel sincère à Dieu sauvera le monde de ce déchirement et montrera la voie de solutions pacifiques à toutes les circonstances actuelles.

Rappelant les paroles du Grand-Duc, saint Alexandre Nevsky, « Dieu n’est pas en puissance, mais en vérité !», nous appelons tous les fidèles à intensifier leurs prières « pour la paix du monde entier », pour ceux qui souffrent, et pour la conversion et le salut des âmes de tous les hommes.

Que Dieu nous bénisse et ait pitié de nous tous !

Munich – Londres

22 février 2022

+ Marc, métropolite de Berlin et d’Allemagne

+ Irénée, évêque de Londres et d’Europe occidentale

+ Alexandre, évêque de Vevey

+ Job, évêque de Stuttgart »

