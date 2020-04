Déclaration du Comité exécutif de l’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis au sujet de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques

« Au clergé et aux fidèles chrétiens orthodoxes des États-Unis d’Amérique :

Pendant cette période de crise, nous, membres du Comité exécutif de l’Assemblée des évêques canoniques orthodoxes des États-Unis d’Amérique, nous réunissons au moyen de conférences téléphoniques chaque vendredi pour le suivi continuel de la pandémie du COVID-19. En même temps, nous discutons les questions à la fois pastorales et pratiques concernant la situation opérationnelles de nos églises. À ce titre, permettez-nous d’abord de remercier tous les professionnels de la santé, les premiers intervenants, le personnel de livraison, et le clergé qui se sont exposés en première ligne, de façon sacrificielle, pour la protection de notre santé et de notre salut. Nous faisons face à des circonstances sans précédent dans des temps d’exception. De nombreuses directives émanant de différentes juridictions, suivant les réglementations fédérales et des États, de même que celles des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ont été mises en œuvre avec succès dans les paroisses dans tout le pays, aidant à la ralentir la propagation du COVD-19. Après consultation des responsables de la santé publique et des assurances, des forces de l’ordre, des théologiens et de ceux qui sont en charge de la pastorale, nous, membres du Comité exécutif, sommes parvenus à un consensus concernant le Dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte et la fête de Pâques, et encourageons fortement tous les évêques de l’Assemblée à mettre en place les recommandations suivantes : 1) Les offices, célébrés par un maximum de cinq personnes à savoir un prêtre, un diacre, un ou plusieurs chantres et/ou des servants, continuent dans les églises et peuvent être retransmis en ligne pour les fidèles afin de prier à domicile, 2) Aucun des objets traditionnels ne doivent être distribué aux fidèles de quelque façon que ce soit, dont les rameaux et/ou les chatons de saules, les fleurs, cierges et œufs de Pâques etc, 3) La direction spirituelle peut être donnée au téléphone, mais la mise en place du sacrement de confession et la prière d’absolution restent à la discrétion de l’évêque.

Alors que certains évêques peuvent mettre en place des pratiques plus contraignantes par amour et préoccupation envers leur troupeau et la société dans un sens plus large, des approches moins strictes exposeront les fidèles et leur clergé à un risque plus élevé et devraient être évitées par tous les évêques.

Ces mesures atténuent le risque de transmission dû à la proximité. Nous affirmons que l’Eucharistie est réellement le Corps et réellement le Sang du Christ. Ces mesures ne doivent en aucun cas être considérées comme ayant pour but de diminuer cette Vérité sacrée et éternelle.

L’Église nous appelle actuellement, comme la source des bénédictions, à nous nourrir des commandements du Christ et à nous conduire dans Son Royaume. Comme l’Église nous dit quand jeûner et quand ne pas le faire, nous écoutons et faisons de notre mieux pour obéir à ces instructions. De la même façon, lorsque nous souffrons ensemble dans notre isolement et que nous ne pouvons pas même recevoir l’Eucharistie en raison de la distanciation obligatoire, nous sommes aussi en réalité, en raison des circonstances, en pleine communion en tant que Corps du Christ. Alors que nous sommes unis en tant que chrétiens fidèles, comme une nation, et comme une communauté globale, afin d’arrêter la propagation du COVID-19, que les bénédictions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous tous !

Nous vous transmettons nos bénédictions paternelles avec amour dans le Seigneur,

Archevêque Elpidophore, président, Archevêché orthodoxe grec d’Amérique, Métropolite Joseph, vice-président, Archevêché chrétien orthodoxe antiochien d’Amérique du Nord, Archevêque Michel, trésorier, Église orthodoxe en Amérique, Métropolite Grégoire, secrétaire, Diocèse orthodoxe américain carpatho-russe aux États-Unis, Évêque Irénée, Église orthodoxe serbe en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, Métropolite Nicolas, Métropole orthodoxe roumaine des Amériques, Métropolite Joseph, diocèse orthodoxe oriental bulgare des États-Unis, Canada et Australie, Évêque Saba, Église orthodoxe apostolique géorgienne en Amérique du Nord, Métropolite Tikhon, Église orthodoxe en Amérique ».

