Déclaration du Saint-Synode de l’Église de Grèce : « L’Église de Grèce a décidé librement et sans contrainte d’accepter la proclamation de l’autocéphalie de l’Église d’Ukraine »

Lors de sa session du 11 décembre, le Saint-Synode permanent de l’Église de Grèce a publié le communiqué suivant : « L’Église de Grèce a décidé librement et sans contrainte d’accepter la proclamation de l’autocéphalie de l’Église d’Ukraine par le Patriarcat œcuménique. Ladite décision est absolument fondée sur la tradition canonique et ecclésiastique et n’a aucune relation avec des « nationalismes » et d’autres interventions « d’en-haut », comme cela est propagé inconsidérément par certains. Notre sainte Église respecte pleinement et essentiellement la liberté et la responsabilité de chaque homme, les droits humains des citoyens de chaque pays, le « credo » religieux des fidèles de toutes les Églises chrétiennes partageant notre foi, et prie « pour la paix du monde entier ». Enfin, le Saint-Synode permanent déclare de manière responsable que toute opinion, formulation et référence contraires concernant le sujet en question est inopportune, inconsidérée et provient entièrement « du Malin ».

Source (dont photographie) : Romfea