« À l’occasion de la « gay pride » annoncée pour le 9 juin 2018 à Sofia, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie exprime à nouveau cette année son principe et sa position inchangée de désaccord catégorique à l’occasion de la parade. Il exprime également sa préoccupation paternelle ainsi que son appel à la piété et au refus de la démonstration du péché. Prenant en compte la libre volonté, la sainte Église orthodoxe s’adresse à nouveau à ses enfants, ses frères et sœurs, et leur rappelle avec amour que la liberté constitue une responsabilité, et que l’homme véritablement libre, s’il le souhaite, peut se libérer du péché à l’aide de Dieu et du prochain au sein de la sainte Église orthodoxe. Chaque âme humaine est plus précieuse que le monde entier, aussi, le Synode rappelle que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais « qu'il change de conduite et qu'il vive » (Ez. 33,11) ».

Source