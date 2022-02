Déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de la Slovaquie sur le conflit militaire en Ukraine￼

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Pays tchèques et de la Slovaquie a publié une déclaration au sujet de l’opération militaire russe en Ukraine, appelant ses fidèles à observer un jeûne spécial et à prier pour la paix en Ukraine :

« Nous avons suivi avec douleur et tristesse les événements survenus en Ukraine ces derniers jours. Nous exprimons notre profonde sympathie et nos condoléances à tous ceux qui ont été directement ou indirectement touchés par les opérations militaires. Nous sommes prêts à apporter notre aide partout où l’on a besoin de nous, au mieux de nos capacités.

Nous espérons que les liens historiques et spirituels entre l’Ukraine et la Russie aideront les parties concernées à résoudre le conflit non pas par la violence, les ravages de la guerre et la perte insensée de vies humaines, mais au contraire, par la recherche de la paix et la volonté de négocier et de rechercher des solutions acceptables.

Nous demandons à tout le clergé et aux fidèles de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de la Slovaquie d’observer un jeûne spécial et de prier pour la paix en Ukraine.

Source