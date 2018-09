En raison de la nomination en Ukraine d’exarques constantinopolitains, le Patriarcat de Moscou suspend la commémoration liturgique du patriarche Bartholomée ainsi que la concélébration avec les hiérarques du Patriarcat de Constantinople

Dans une longue déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe adoptée le 14 septembre, « suite à l’intrusion illégale du Patriarcat de Constantinople sur le territoire canonique de l’Église orthodoxe russe », la décision suivante a été prise :

« En janvier 2016, lors de la réunion des primats des Églises locales à Chambésy, le patriarche Bartholomée a désigné publiquement le métropolite Onuphre comme ‘seul primat canonique de l’Église orthodoxe en Ukraine’. Le primat de l’Église constantinopolitaine avait alors promis que ni pendant le Concile de Crète, ni après celui-ci, ne seraient entreprises des tentatives pour légitimer le schisme ou octroyer à quelqu’un l’autocéphalie de façon unilatérale. Il convient de constater avec grand regret que ladite promesse est désormais transgressée. Les actions unilatérales, anticanoniques, du trône constantinopolitain sur le territoire de l’Ukraine, accomplies en ignorant complètement l’Église orthodoxe d’Ukraine, constituent un soutien direct au schisme ukrainien. Parmi le troupeau de nombreux millions de fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le fait que le Patriarcat de Constantinople, se considérant Église-mère de l’Église d’Ukraine, donne à sa fille une pierre au lieu de pain et un serpent au lieu d’un poisson (Lc XI, 11), provoque un scandale extrême. La préoccupation profonde de l’Église orthodoxe russe au sujet de la représentation erronée et altérée par l’Église de Constantinople de ce qui se produit en Ukraine a été transmise par le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille au patriarche Bartholomée le 31 août 2018. Cependant, comme l’ont montré les faits par la suite, la voix de l’Église russe n’a pas été entendue et, une semaine après notre rencontre, le Patriarcat de Constantinople a publié sa décision anti-canonique de la nomination à Kiev de ses « exarques ». Dans une situation critique, alors que la partie constantinopolitaine a pratiquement renoncé à régler la question par la voie du dialogue, le Patriarcat de Moscou est contraint de suspendre la commémoration liturgique du patriarche de Constantinople Bartholomée lors des offices et, avec profond regret, de suspendre également la concélébration avec les hiérarques du Patriarcat de Constantinople, ainsi que la participation de l’Église orthodoxe russe aux Assemblées épiscopales, de même qu’aux dialogues théologiques, aux commission multilatérales et toutes les autres structures, présidées ou co-présidées par les représentants du Patriarcat de Constantinople. En cas de poursuite de l’activité anti-canonique du Patriarcat de Constantinople sur le territoire de l’Église orthodoxe d’Ukraine, nous serons contraints à rompre complètement la communion eucharistique avec le Patriarcat de Constantinople. Toute la plénitude de la responsabilité des conséquences tragiques de cette division repose personnellement sur le patriarche de Constantinople Bartholomée et les hiérarques qui le soutiennent. Sachant que ce qui se produit représente un danger pour toute l’orthodoxie mondiale, nous nous adressons en ce moment difficile aux Églises orthodoxes autocéphales pour leur demander leur soutien, et nous appelons les primats des Églises à se pénétrer de la compréhension de notre responsabilité commune pour le sort de l’orthodoxie mondiale et à initier une discussion panorthodoxe fraternelle sur la situation ecclésiale en Ukraine. Nous nous adressons à tout le plérôme de l’Église orthodoxe russe avec un appel à la prière ardente pour la préservation de l’unité de la sainte orthodoxie ».

Source