Découvrez Évagre le Pontique avec le père Gabriel Bunge

Évagre le Pontique, moine et théologien chrétien du IVe siècle est né vers 345 dans la région du Pont, située dans l’actuelle Turquie, et est décédé vers 399 en Égypte. Évagre est célèbre pour ses écrits sur la spiritualité et la théologie chrétienne, notamment ses travaux sur la prière, la méditation et la lutte contre les passions.

Sa pensée a exercé une influence considérable sur le développement de la spiritualité chrétienne orthodoxe, en particulier dans le monachisme. Il est parfois considéré comme l’un des premiers auteurs du courant ascétique dans le christianisme.

Le père Gabriel Bunge, dans la vidéo ci-dessous offre son expertise en spiritualité orthodoxe et son travail sur les textes des Pères du désert. Pour tous ceux intéressés par la spiritualité chrétienne, l’orthodoxie, ou la patristique, cette interview du père Gabriel Bunge est un incontournable. Elle offre une fenêtre sur le trésor de la tradition chrétienne orientale.

L’interview a été filmée par une équipe dirigée par le métropolite Hilarion (Afeyev) le 17 novembre 2013 à l’hérmitage de la Sainte-Croix au Tessin, Suisse.