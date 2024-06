Le dimanche 30 juin, participez à une journée portes ouvertes exceptionnelle à la Colline Saint-Serge à Paris, un haut lieu de rayonnement spirituel et intellectuel reconnu mondialement. Cet espace unique de ressourcement et de transmission de la connaissance abrite l’unique Institut de théologie orthodoxe d’Europe occidentale. Avec son histoire particulière et son ancrage dans la « ville lumière », la Colline Saint-Serge a joué un rôle décisif dans le renouveau

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.