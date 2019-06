Le métropolite Elpidophore a été intronisé comme septième primat de l’archidiocèse orthodoxe grec d’Amérique (GOARCH) à la cathédrale archidiocésaine de la Sainte Trinité à Manhattan samedi dernier. Le service d’intronisation a été présidé par le métropolite Augustin d’Allemagne en tant que représentant personnel du patriarche Bartholomée, car le GOARCH relève de la juridiction du Patriarcat de Constantinople. Des représentants de toutes les juridictions orthodoxes présentes en Amérique, ainsi que des représentants des confessions catholique-romaine, copte et d’autres confessions ont également assisté à ce service.

On notera que deux représentants des paroisses du Patriarcat de Moscou en Amérique ont également assisté à la liturgie et à l’intronisation : l’archimandrite Nicodème Balyasnikov et le Père Marc Rachkov de la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas à New York. Bien que l’Église orthodoxe de Russie ait suspendu la communion avec le Patriarcat de Constantinople en octobre dernier en raison de son ingérence dans les affaires de l’Église en Ukraine, l’Église russe reconnaît toujours les dirigeants, le clergé et les fidèles du Patriarcat de Constantinople comme membres de l’unique Église orthodoxe, ce dont témoigne la délégation russe présente en cette occasion.

Dans une interview accordée en avril, Mgr Théodose, archevêque de Boyarka de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a expliqué que « la grâce continue bien sûr à agir dans les sacrements de l’Église de Constantinople. Il serait étrange de penser qu’à la liturgie célébrée aujourd’hui, par exemple au monastère Saint Pantéleimon sur le Mont Athos, le pain et le vin n’ont pas été transformés en Corps et Sang du Christ ».

Les Pères Nicodème et Marc n’ont pas servi, mais ils sont restés dans l’assemblée, avec les nombreux fidèles venus du monde entier pour la célébration.

