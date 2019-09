Alerté dimanche 8 septembre par un employé de l’église dont il est le recteur, le père Nicolas Jonas, s’est rendu immédiatement sur place pour constater que des larmes coulaient de l’icône de la Mère de Dieu. L’église, dédiée à la Sainte Trinité, est située 6041 W. Diversey Ave. dans le quartier de Belmont Central. « Il est courant dans l’Église orthodoxe de voir un tel phénomène… mais d’y faire face personnellement est accablant » a déclaré le père Jonas. Après avoir examiné les larmes, il a placé des boules de coton au bas de l’icône pour absorber les traces d’humidité et a mis en ligne une photo sur facebook dimanche soir. Lundi matin, la nouvelle s’était répandue et un grand nombre de fidèles sont venus vénérer l’icône miraculeuse. Le père Dobrivoje Milunović, recteur de la paroisse serbe voisine et qui est l’un des premiers prêtres à s’être rendu sur les lieux, a déclaré : « C’est un appel à nous tous pour changer nos vies. Nous avons besoin de nous adresser à la Mère de Dieu dans la prière et l’humilité. Et purifier nos cœurs et nos âmes des iniquités afin d’atteindre le salut ». D’autres voient ici un signe possible du fait que les fidèles ont lutté pour que cette église ne soit pas fermée, en raison des difficultés financières et de l’éventualité d’une banqueroute. Une audience était prévue au tribunal dans les jours suivants. L’icône ne pleurait plus mardi matin, mais le résidu des larmes était encore visible sur la joue de la Mère de Dieu.Source

Source