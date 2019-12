Pour protester contre la loi sur la liberté de religion débattue le 26 décembre au Parlement du Monténégro, des fidèles orthodoxes ont bloqué les routes à Zelenika, Budva, Nikšić et l’autoroute Bijelo-Polje Mojkovac ainsi que le pont de Djurdjevića Tara. La police a tenté de lever le blocus du pont, mais les fidèles se sont assis le long de la route et ont chanté le tropaire de S. Basile d’Ostrog. À Podgorica, des prêtres et des fidèles se sont rassemblés spontanément à a cathédrale, puis se sont dirigés vers le parlement, qui débattait aujourd’hui de la nouvelle loi, mais ils ont été bloqués par la police sur un pont situé non loin de là. La manifestation a revêtu un caractère pacifique, et les fidèles ont continué leur action de protestation durant la nuit. Dans l’après-midi, le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque a eu un entretien avec Dušan Marković, premier ministre monténégrin, et Zoran Pažin, ministre de la justice, à l’issue duquel il a déclaré que l’Église demande que la loi sur la liberté religieuse soit conforme aux recommandations de la Commission de Venise et fasse l’objet d’un dialogue avec l’Église et les autres communautés religieuses : « Un tel dialogue véritable n’a pas eu lieu jusqu’à maintenant, et la façon dont sont formulées certaines parties de la proposition de loi sur la liberté religieuse n’apportent ni la paix, ni le calme au Monténégro, mais seulement le malheur » a déclaré le métropolite. Répondant aux journalistes sur ce qu’il attendait du gouvernement, Mgr Amphiloque a exprimé l’espoir que celui-ci entendrait sa demande, retirerait cette loi, et qu’il mènerait aussi un dialogue avec l’Église de Dieu au Monténégro. « Nous les avons appelés à commencer un véritable dialogue, particulièrement avec notre Église orthodoxe et à ce que cette loi soit dans l’esprit de ce que l’État a déjà reconnu à nos frères catholiques-romains, auxquels je souhaite une bonne fête de la Nativité du Christ, et à nos frères musulmans et juifs. Ce projet de loi se dresse directement, dans certains de ses points contre l’Église orthodoxe qui existe ici sans interruption depuis 800 ans déjà » a conclu le métropolite. De son côté, l’évêque de Budimlja-Niksic Joannice a déclaré : « Il est de notre devoir de nous dresser contre l’injustice, non par les armes ou quelque acte violent, mais seulement par la force de la vérité et de la justice, en appelant à l’amour fraternel, la compréhension et la concorde. Nous sommes pour la loi, mais non pour une telle loi qui en fait est une loi de saisie des biens ecclésiastiques ».

