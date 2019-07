Elles étaient organisées par l’Église orthodoxe d’Ukraine se trouvant sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre. Le 5 juillet 2019 a eu lieu la procession annuelle depuis Tchernovtsy jusqu’au monastère Saint-Jean-le-Théologien au village de Krechtchatik. La procession a commencé après l’office qui s’est tenu à 8h en l’église de la Protection-de-la-Mère de Dieu à Tchernovtsy. En 13 heures, des milliers de fidèles orthodoxes de Bucovine ont parcouru les 40 kilomètres. La procession a lieu pour la trentième année successive et était menée par le métropolite de Tchernovtsy et Bucovine Mélèce. Le jour suivant, le 6 juillet, à Kalinovka, dans la région de Vinnitsia a eu lieu une grande procession, en mémoire du miracle de Kalinovka (lorsqu’en 1923 s’est écoulé du sang d’une Croix après que les bolcheviques eurent tiré sur celle-ci), à laquelle ont participé plus de 3000 fidèles. La procession a commencé à 8 heures du matin à l’église de la Sainte-Martyre-Parascève à Kalinovka et est arrivée jusqu’au lieu du miracle, où a eu lieu la divine Liturgie. L’office était présidé par le métropolite de Borispol et Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, assisté par cinq hiérarques et le clergé des trois diocèses de la région de Vinnitisia. À l’issue de la Liturgie, le métropolite Antoine a souhaité une bonne fête aux personnes présentes.

Source