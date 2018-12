Le métropolite Hilarion (Alfeyev), chef du Département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou (DRE), est arrivé hier pour une visite de travail en Géorgie et a rencontré le Catholicos-Patriarche Élie II de Géorgie à son domicile à Tbilissi.

A la demande du primat géorgien et avec la bénédiction du patriarche Cyrille de Moscou, une partie des reliques de la sainte higoumène Fomar (Mardjanova) a été offerte à l’Église orthodoxe de Géorgie.

Sainte Fomar était une higoumène géorgienne qui a aussi oeuvré en Russie. Elle a été canonisée par l’Église de Géorgie en 2016 et officiellement ajoutée au calendrier russe des nouveaux martyrs et confesseurs en décembre de l’année dernière. Ses reliques ont été solennellement exhumées au cimetière de Vvedenskoe à Moscou en juin dernier et transférées au skite St Séraphim-Znamennky, fondée par sainte Fomar.

Ses reliques sacrées ont été accueillies solennellement à la résidence patriarcale par le patriarche Élie entouré de nombreux évêques, du clergé et des moines et moniales de l’Église géorgienne, un office d’action de grâce a ensuite été célébré devant ses reliques.

Une réunion a ensuite eu lieu entre le métropolite Hilarion et le patriarche Élie entouré de six hiérarques de l’Église géorgienne et d’un certain nombre de membres du clergé russe et local.

Le patriarche Élie a exprimé sa chaleureuse gratitude au patriarche Cyrille pour le don précieux des reliques de sainte Fomar, dont la vie, comme il l’a noté, était étroitement liée aux Églises géorgienne et russe. Il a également exprimé sa conviction que ses prières peuvent être d’une grande aide pour renforcer les liens fraternels entre les peuples russe et géorgien.

De son côté, le métropolite Hilarion a noté que sainte Fomar avait été higoumène en Géorgie, au monastère de Bodbe, et en Russie, au monastère de la sainte Protection de Moscou, et que les fidèles des deux peuples la vénèrent avec beaucoup d’amour.

« Aujourd’hui, nous glorifions saine Fomar comme la protectrice céleste de nos deux Églises et de nos deux peuples. Je voudrais exprimer l’espoir que les prières de cette sainte nous accompagneront dans nos efforts communs pour le bien de la sainte Orthodoxie, qu’elles uniront nos peuples grâce à ce lien spirituel qui traverse le cœur humain et surmonte toutes les frontières terrestres et qu’elles nous préserveront non seulement cette terre mais également dans le Royaume des Cieux », a déclaré le chef de la DRE. Une conversation a ensuite eu lieu sur les questions d’actualité des relations interorthodoxes et les invités de l’Église russe ont été conviés à un repas fraternel, après quoi ils sont repartis pour la Russie.

Sainte Fomar, dans le monde la princesse Tamara Alexandrovna Marzhanishvili (Marjanova), est née le 1er avril 1868 en Géorgie. Après la mort de ses parents, elle prononça ses vœux monastiques au monastère de sainte Nina à Bodbe sous le nom de Juvénalia. En 1905, par décret du Saint-Synode, elle fut nommée higoumène du monastère de la Protection à Moscou. En 1910, grâce à ses efforts, la construction du skite saint-Séraphim-Znamennyy a commencé près de Moscou, c’est là qu’en 1915, elle a été tonsurée dans le grand schéma avec le nom de Fomar.

Le monastère fut fermé en 1924. En 1931, elle fut arrêtée et condamnée à l’exil dans la région d’Irkoutsk avec deux sœurs de son monastère. Après la fin de son exil, déjà gravement malade de tuberculose, elle retourna à Moscou, et le 23 juin 1936, elle s’endormit dans le Seigneur.

Source