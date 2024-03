L’archevêché de Belgique et exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg informe de la tenue d’une concélébration épiscopale inter-orthodoxes le Dimanche de l’orthodoxie 24 mars 2024 en la Cathédrale des Saints Archanges de Bruxelles (Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles), avec la participation de membres du clergé et des chorales de diverses présences orthodoxes de Belgique.

L’Archevêché invite tous les chrétiens à se joindre à ce moment de prière.