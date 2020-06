Nous vous proposons de lire le discours de l’archimandrite Syméon, évêque élu de Domodedovo prononcé le vendredi 26 juin 2020.

« Permettez-moi de demander au Seigneur Jésus, Christ Dieu, et notre sauveur qui m’a tiré de la vanité de ce monde et m’a mis au service ces mystères célestes.

Qui m’as appelé a annoncer mes frères les voies de son salut.

Je le prie donc, au mon Roi sans commencement, je le prie donc qu’Il m’aide, qu’Il me guérisse de la mort du péché qui m’as frappé par la puissance de son Esprit Saint, qu’Il me rende capable de cette diaconie…

Oui, Donateur de lumière, qu’Il illumine les yeux de mon cœur et de mon intellect par la lumière incréée de ses commandements, afin que je comprenne comment parler à mes frères pour lesquels Il a versé son sang précieux sur le Golgotha.

Par son Esprit très saint qu’Il me conduise, mes sens et mes pensées et par la crainte qu’Il me conserve ferme dans le courant de sa volonté éternelle.

Qu’Il purifie mon cœur de toute souillure pour que je devienne digne d’entendre Sa douce voix et dans l’humilité de lui obéir.

Lorsque j’ouvrirai ma bouche qu’Il me donne de recevoir une parole qui lui soit agréable et salutaire pour son peuple.

Oui, que le Seigneur qui est la voie vivante et véritable, ne me laisse pas pécher contre sa vérité et qu’Il me protège de tout mouvement incorrect, de toute parole fausse afin que ma diaconie devienne en tout sainte et pure devant Lui !

Oui, que ce Pasteur très bon qui as donné son âme pour nous m’accorde à moi aussi un cœur compatissant et de bonnes larmes pour ceux qui viennent à moi !

Qu’Il me donne de me réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, et par tous les moyens de consoler les âmes souffrantes de mon peuple.

Qu’Il me donne la force de porter jusqu’à la fin, avec humilité et douceur les fardeaux de ses brebis raisonnables dans l’esprit de discernement, de miséricorde et d’esprit évangélique.

Qu’Il fasse que seul ne vive en moi le désir que tous, par le repentir, soient sauvés en Lui et par Lui, notre Seigneur inaccessible, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.

Je voudrai rajouter juste un humble mot et vous dire combien il est important pour moi d’accueillir en ces jours la bénédiction du patriarche Cyrill et de vous Éminences et, la bénédiction du Seigneur Jésus qui m’offre le bénéfice de sa miséricorde. J’ai eu la chance lorsque j’avais vingt-trois ans lorsque j’étais un tout jeune moine de comprendre, c’est à dire de prendre avec mon cœur que le Seigneur m’aimait tel que j’étais à cause de sa miséricorde et Il m’a lavé ainsi d’une eau lustrale de tout ce qui m’empêchait de respirer véritablement Dieu. Qu’Il soit béni pour son amour et cette miséricorde infinie.

Je terminerai en disant qu’il est de coutume de dire que le candidat élu est élevé à l’épiscopat, je dirai, je traduirai volontiers, que l’évêque est élevé sur la Croix, je le sais, nous le savons, c’est inévitable puisque nous sommes chrétiens. Je vous demande instamment à tous, Éminences, pères, frères et sœurs, afin que, comme pour Moïse, lorsque mes bras fléchiront, vos saintes prières me les tiennent élevés vers Dieu pour le supplier afin qu’Il me bénisse et vienne à mon secours ! Amen.

+ Syméon, évêque de Domodedovo