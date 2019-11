L’évêque Stéphane, vicaire du diocèse de Belgrade-Karlovci, a célébré le 15 novembre la divine liturgie, puis un office de requiem sur la tombe du patriarche Paul d’éternelle mémoire au monastère de Rakovica. Né le 11 septembre 1914 au village de Kućanci (alors en Autriche-Hongrie et maintenant en Croatie) dans une famille d’agriculteurs, le futur patriarche acheva ses études secondaires à Belgrade, puis étudia au séminaire de Sarajevo, et ensuite à la faculté de théologie de Belgrade. Resté orphelin dès son jeune âge, c’est sa tante qui l’éleva. Consciente de la fragilité de l’enfant, elle lui épargna les travaux agricoles, ce qui lui permit d’étudier. Doué en mathématiques et en physique, il finit néanmoins par opter pour la théologie, mais tout en étudiant la médecine jusqu’en deuxième année. Afin de subvenir à ses besoins, il travailla sur les chantiers à Belgrade, mais cela ne lui convenait pas en raison de sa faible santé. Ce fut alors la deuxième guerre mondiale, et il partit dans les monastères d’Ovčar-Kablar, en Serbie centrale, où il resta jusqu’à la fin des hostilités, et où il commença sa vie monastique. Atteint de tuberculose, alors que les médecins ne lui diagnostiquaient que trois mois de vie, il partit au monastère de Vujan, dans la même région. Rétabli, il prononça ses vœux monastiques au monastère de l’Annonciation, toujours dans la même région, en 1946. La même année, il fut ordonné diacre, et enseigna au séminaire Saints-Cyrille-et-Méthode à Prizren. En 1954, il fut ordonné prêtre. De 1955 à 1957, il fit des études postuniversitaires à la faculté de théologie d’Athènes. Élu évêque de Ras et Prizren (Kosovo), il reçut le sacre épiscopal à Belgrade en 1957. Dans son diocèse, il construisit de nouvelles églises, restaura des églises anciennes et endommagées, ordonna de nouveaux prêtres et tonsura des moines et moniales, vivant lui-même dans une stricte ascèse. Il se préoccupa particulièrement du séminaire de Prizren, où il enseigna notamment le chant ecclésiastique et le slavon d’église. Il visitait souvent les églises et monastères de son diocèse. En tant qu’évêque de Ras et Prizren, il témoigna à l’ONU des souffrances de son peuple au Kosovo et en métochie. Il fut élu patriarche de Serbie en 1990. Auteur de plusieurs ouvrages sur la vie liturgique et spirituelle, c’est sous sa direction également que furent également publiés des livres liturgiques, dont des livres de prières, euchologes et autres. Pendant les guerres en ex-Yougoslavie, il déploya une grande activité pacificatrice. De son vivant déjà, il était vénéré comme un saint, et l’on voit aujourd’hui se multiplier dans les églises des fresques et des icônes qui le représentent. On peut lire sa biographie en français rédigée par Jean-Claude Larchet, dans la collection « Grands spirituels orthodoxes du XXème siècle » aux Éditions l’Âge d’Homme.

Source : Église orthodoxe serbe