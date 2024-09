Documentaire « Enfer et Paradis » – dimanche 13 octobre à 9h30 sur France 2

Le documentaire « Enfer et Paradis » explore les mystères de la vie après la mort à travers le prisme de la tradition orthodoxe. Il traite des différentes étapes que traverse l’âme après la mort, en insistant sur la distinction entre le Paradis et l’Hadès, non pas comme des lieux, mais comme des états spirituels où l’âme est orientée en fonction de sa condition intérieure.

Contrairement à la tradition catholique, la notion de purgatoire n’existe pas dans l’orthodoxie. L’âme passe directement dans un état provisoire de béatitude ou de souffrance, et non dans un lieu intermédiaire de purification.

L’œuvre interroge également la possibilité de transformation de ces états grâce aux prières des vivants, tout en soulignant l’importance de l’intercession des fidèles pour les âmes en souffrance. Au cœur du documentaire se trouve une réflexion sur le Jugement Dernier, moment où l’âme retrouve son corps et où ses états spirituels deviennent définitifs, transformant le Paradis en Royaume des Cieux et l’Hadès en Enfer.

En explorant la nature de la béatitude céleste et des souffrances infernales, le documentaire souligne que l’Enfer n’est pas un châtiment divin, mais la conséquence de la liberté humaine et du rejet de l’amour de Dieu. À travers les explications du théologien Jean-Claude Larchet et des citations de saints tels qu’Isaac le Syrien et Irénée de Lyon, le film dévoile comment l’amour de Dieu, omniprésent, peut être à la fois source de joie et de tourment, selon la manière dont l’âme l’a accueilli ou rejeté.

Ce documentaire plonge ainsi dans une réflexion spirituelle profonde sur le salut, la damnation et la liberté humaine face à l’amour divin.

Le documentaire « Enfer et Paradis » produit par le père Jivko Panev, sera diffusé le dimanche 13 octobre à partir de 9h30 sur France 2 et sera visible pendant un mois, dans le monde entier, sur la page « Orthodoxie » de France 2.