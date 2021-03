C’est aujourd’hui qu’aura lieu la première séance « d’e-cinéma » du film d’animation « Le voyage extraordinaire de Séraphima » dans sa version française (billeterie, dates de diffusion), en partenariat avec Orthodoxie.com. La version originale, en russe, a été diffusée à partir de 2015 et a rencontré un grand succès. L’histoire, prenante et touchante, raconte comment la petite Séraphima est arrachée à sa famille à la fin des années 1930 tandis que son père, prêtre orthodoxe, est arrêté et tué. Elle est placée dans un orphelinat où il lui faut lutter en refusant fermement de renier sa foi et au contraire en affirmant courageusement celle-ci. C’est alors qu’au cours d’un rêve elle accomplit un voyage vraiment extraordinaire guidé par saint Séraphin de Sarov. Une belle œuvre, dans laquelle l’esprit résurrectionnel de Pâques se déploie pleinement. Chaque séance sera suivie d’un entretien avec Christophe Levalois consacré au film, aux traditions orthodoxes présentes dans celui-ci, au contexte historique et à saint Séraphin de Sarov.

Vidéos ci-dessous : bande-annonce, premières minutes du film, trois extraits.