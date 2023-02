Église orthodoxe ukrainienne : le 24 février, journée de prières pour les personnes tuées pendant la guerre et pour les défenseurs de l’Ukraine

Le 24 février 2023, jour anniversaire du début des événements tragiques liés à l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, avec la bénédiction de Sa Béatitude Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, des offices des défunts pour les victimes et les morts de cette guerre, ainsi que des offices d’intercession (moleben) pour les défenseurs de l’Ukraine et leurs familles, seront organisés dans toutes les églises et tous les monastères de l’Église orthodoxe ukrainienne. Le 21 février, le métropolite Onuphre de Kiev a envoyé une circulaire à tous les évêques diocésains, rapporte le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne.

« Le clergé, les monastiques et les croyants doivent passer cette journée à jeûner », indique également le document.