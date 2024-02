« Églises chrétiennes et acteurs politiques : quelles conditions pour quelles coopérations ? » Colloque des Facultés de théologie de Paris

Dans le cadre de la coopération œcuménique au sein d’ISEO, Institut Supérieur d’Études Œcuméniques, les trois facultés de théologie de Paris, l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, l’Institut Protestant de Théologie et le Theologicum de l’Institut catholique de Paris (ICP), en coopération cette année avec la Faculté de Sciences sociales, d’Économie et de Droit de l’ICP, organisent, du 13 au 15 mars 2024, un colloque international ayant pour titre « Eglise chrétiennes et acteurs politiques : quelles conditions pour quelles coopérations ? ».

Alors que de nombreux travaux abordent la relation des Églises à l’État sous l’angle des différentes formes de sécularisme, la question de la nature et de la forme même des rapports des acteurs confessionnels aux instances gouvernantes est en revanche moins explorée, bien qu’elle soit lourde d’enjeux.

Après avoir consacré, il y a dix ans, un colloque à la parole que les Églises chrétiennes sont invitées à tenir dans les débats publics, l’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO) et ses facultés partenaires (le Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’ICP, l’Institut protestant de théologie de Paris, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge) souhaitent étudier, en collaboration avec le département de Science politique de la Faculté de sciences sociales, d’économie et de droit (FASSED) de l’ICP, l’influence des Églises chrétiennes sur les politiques publiques et la manière dont les acteurs politiques composent avec cette situation.

Ce colloque souhaite apporter des réponses aux questions actuelles : Les Églises chrétiennes et les personnes qui les incarnent sont-elles en mesure d’articuler, dans un dialogue soutenu, leur communauté de conviction avec la responsabilité politique ? Le cas échéant, comment procèdentelles pour établir ce dialogue et influencer les choix politiques ? Adoptent-elles une démarche commune ou non ? Agissent-elles de concert avec les institutions représentatives d’autres confessions ? Quelles sont les contraintes (institutionnelles, spirituelles, matérielles…) qui pèsent sur elles ? Quels obstacles rencontrent-elles et, le cas échéant, parviennent-elles à les contourner et comment ? Dans quelle mesure les Églises chrétiennes échappent-elles au risque de leur instrumentalisation par le politique ou, à l’inverse, à la tentation d’instrumentaliser ce dernier ? Au regard de leur attitude, peut-on parler d’une politisation des Églises ? En retour, comment les gouvernants fontils appel aux Églises ou aux discours qui s’en réclament pour étayer et légitimer leurs choix politiques, voire pour les mettre en oeuvre ? Telles sont quelques-unes des questions que permettront d’explorer des études de cas tirés de l’histoire aussi bien ancienne que récente et se déroulant à l’échelle locale, nationale ou encore dans le cadre d’organisations intergouvernementales.

