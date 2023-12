En Macédoine du Nord, une vaste étude a été menée sur l’état des églises et monastères orthodoxes

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Une étude sur l’état des églises et des monastères orthodoxes en Macédoine du Nord a été présentée la semaine dernière par le Comité national de « l’ICOMOS Macédoine ». Il s’agit d’une branche régionale du Conseil international pour les monuments et des sites (ICOMOS) dont le siège est à Paris. C’est la plus grande organisation mondiale non gouvernementale d’experts, dont les activités sont dédiées à la préservation et à la protection du